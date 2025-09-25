UPL reclama ahora cuentas a Carmelo Alonso

Creado: Actualizado:

La sentencia del TSJ reedita la polémica de la aprobación de la tasa de basura, justo ahora hace once meses. Entonces, la UPL obligó a que quedase sobre la mesa el acuerdo de unificación del tributo, que llevaba aparejada una subida, en la comisión de Hacienda de un lunes. Apenas 24 horas después, sin que se hubiera tocado una coma, la apoyaron, con la justificación que antes el PSOE no había cumplido los plazos reglamentarios que establece la normativa al entregarles la documentación un viernes cuando sábado y domingo se consideran inhábiles. Ahora, el portavoz de los leonesistas, Eduardo López Sendino, pide la dimisión del concejal de Hacienda...