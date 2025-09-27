El coste humano del‘baby boom’

Creado: Actualizado:

Las mujeres desempleadas de la generación del baby boom constituyen el grupo más vulnerable en términos de salud en España. La muestra incluye personas activas pertenecientes a la generación del baby boom (nacidos entre 1953 y 1975) y a la generación X (1976-1999). Los resultados revelan que el desempleo está asociado a una mayor probabilidad de declarar mala salud, especialmente entre las mujeres baby boomers. En este grupo, el impacto del desempleo en la salud es significativamente mayor que en sus homólogos hombres, mientras que en la generación X no se observan diferencias relevantes. Ahora se sabe que el coste ha sido enorme.