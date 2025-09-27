Guerra y tambor

Creado: Actualizado:

Mira que donde la guerra no está ya en marcha suenan tambores de fuego. Mira que donde las bocas disparan odios asoma ya el rifle del loco que dispara de lejos. Mira que donde pone un huevo el pájaro de la locura nace un buitre con cabeza nuclear. Mira la que se está armando.

Atiende al síntoma: Kamala Harris, la vicevoz del buenismo titubeante de Biden, dice ahora que «debemos combatir el fuego con fuego», por no decir ¡guerra al que dé guerra!, ojo por ojo... más los hígados en intereses. Mientras el pacifismo happyflower es sólo silbato en campus o manis minis, mucha gente hace suyo el calentón de otros. Arde el verbo y la cabeza. Y un delirante Trump le promete ahora a Zelensky que Ucrania ganará la guerra y hasta recuperará todas las tierras ocupadas por el Kremlin, como quien dice déjame las riendas, me meto en el fregado, lo piden mis ventoleras, hay que darse de tortas con los viejos soviéticos para que China entre también en el rondo. ¿Cómo no sospechar que este tipo piensa ya en campos de golf donde los girasoles y en un resort brutal en la desolada Donestk, cerquita de las minas a cielo herido donde hurgará las tierras raras que codicia?... Y dice además haber logrado detener siete guerras creciendo en méritos y exigiéndose el Nobel de la Paz (ya puestos, pídase el lector el de Física). Y si paró siete peleas, ¿no lo haría para centrarse en las que esté preprando o apadrinando en Venezuela con reojo a Groenlandia para acabar en la de Gaza y ampliarla a Cisjordania donde Netanyahu ya se ve ocupando y colonizando para hacer ancha la Gran Israel, la tierra prometida que Yahvé le dió al judio por su cara más bonita que la de su bíblico enemigo ismailita, babilonio, cananeo, filisteo, asirio, egipcio, amalecita, ammonita, siriaco, moabita, ferezeo, edomita, jebuseo, hitita, heveo, amorita o gereseo?... ¿apellidará hoy Netanyahu con estos gentilicios a los 160 países que reconocen ya al estado palestino?... y en el nombre de Yahvé, ¿qué tipo de guerra les dará a cada cual de esos nuevos enemigos antisionistas y antisemitas?... sean sinceros, ¿quién tiene aquí más ganas de guerra y de tambor?...