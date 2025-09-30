Responsabilidad compartida con el fuego

Creado: Actualizado:

En un paso decisivo para combatir los incendios forestales, la Diputación de León ha distribuido una ordenanza que empodera a los ayuntamientos para intervenir en fincas privadas, asegurando la limpieza y perimetración de pueblos en riesgo. Esta medida, alineada con el Plan Infocal de Castilla y León, obliga a los propietarios de montes y terrenos a desbrozar sus parcelas antes del 1 de junio, creando «círculos de seguridad» libres de maleza que protejan núcleos habitados. Sin embargo, esta responsabilidad no debe recaer solo en los hombros de los particulares. Recuperar y proteger el monte es una tarea colectiva: propietarios, municipios y gobiernos deben unir fuerzas. Solo así se transformará la prevención en una cultura compartida para evitar tragedias.