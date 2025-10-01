Al PSOE le salen díscolos con los peajes

Creado: Actualizado:

Al PSOE se le están revolviendo en casa. El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, tuvo que salir ayer al paso de un nuevo frente contra los peajes surgido en su partido. En este caso ha sido en Galicia. Puente cree que el secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, «nunca será incoherente» pidiendo la gratuidad de la AP-9 porque, a su juicio, es lo que «ha defendido siempre", a la vez que ha señalado al PP como los «responsables» de que se mantenga este peaje en Galicia. Sin embargo, el ministro Puente no ha tenido más recursos y argumentos que todo esto viene de la época de Aznar.