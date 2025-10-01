La liberalización debe acelerar el paso

Creado: Actualizado:

La liberalización del sector ferroviario en España ha demostrado ser un motor de cambio: donde hay competencia, los precios caen y los usuarios ganan. La segunda fase de este proceso en la alta velocidad, que abre la puerta a nuevos corredores como el de León, es una noticia largamente esperada. Sin embargo, la lentitud del proceso y los obstáculos burocráticos amenazan con frenar un avance que debería ser prioritario porque ya era hora de que el tren de la competencia circulara por la vía rápida. Desde la irrupción de Ouigo en 2021, los beneficios de la liberalización han sido innegables. Este éxito debería ser el modelo a seguir, pero el proceso para extenderlo a nuevos corredores avanza con una lentitud exasperante. El de León va camino de oxidarse pese a la milmillonaria inversión en la alta velocidad. Sin embargo, León ha sido privado de esa liberalización como lo fue de los bonos que permiten viajar en tren con descuento. Inexplicable pero cierto. La liberalización ferroviaria no es solo una cuestión de economía, sino una apuesta por la equidad y la sostenibilidad. Un tren más accesible beneficia a los territorios menos conectados y fomenta el turismo. No se puede permitir que la burocracia descarrile una oportunidad que lleva demasiado tiempo en vía muerta.