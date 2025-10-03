Por una vez, León sale ganando

Creado: Actualizado:

La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España ha valorado que el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea haya dado un paso decisivo hacia la protección de las denominaciones cárnicas tradicionales. Ya el 19 de julio —día en el que se recoge que esta iniciativa responde a una reivindicación histórica del sector— se rechazaba la «usurpación» de las denominaciones de venta propias de la carne y derivados y se exigía un marketing leal, coherente y respetuoso, tanto con los consumidores como con la labor llevada a cabo generación tras generación por todos los operadores del sector ganadero. Por una vez, León saldrá ganando.