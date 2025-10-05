Zapatero vuelve a la carga con el peaje del Huerna

Creado: Actualizado:

A pocos días de las elecciones de 2004 Zapatero anunció en Gijón la supresión del peaje del Huerna, que sería una de sus primeras medidas recién llegado a La Moncloa. En 2006 se anunció una rebaja en el peaje para los vehículos pesados, y en 2007 otra para los usuarios habituales. Pero la supresión no llego nunca. Ahora el expresidente reconoce, también desde Asturias, que «hay una aspiración de mucho tiempo porque se suprima el peaje del Huerna y espero que se pueda abrir un diálogo entre el Principado y el Ministerio». Lo dice ahora, que la decisión ya no está en su mano. Así es más fácil enfrentarse a las cargas que conlleva esta decisión.