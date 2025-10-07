El Enise crece, León se beneficia

Creado: Actualizado:

Casi 200 empresas e instituciones de ciberseguridad se reúnen la próxima semana en León, en el marco del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (Enise), que organiza el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), con sede en León. Y que entre el 14 y el 16 de octubre pretende reunir a más de 6.000 personas. La que está consolidada ya como gran cita profesional leonesa se centrará este año en la innovación, la resiliencia y el talento. A punto de cumplir dos décadas, el Enise es una referencia ineludible a nivel internacional, y amplía cada año los contactos comerciales que se realizan. Todo un lujo para la ciudad. También para su economía.