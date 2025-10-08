El mayor honor civil, para los maquis de León

Creado: Actualizado:

El Congreso instó ayer al Gobierno a reconocer pública, institucional y jurídicamente como «combatientes por la libertad y la democracia» al leonés Francisco Martínez López y Esperanza Martínez García, considerados los dos últimos guerrilleros antifranquistas vivos, y a preservar la memoria de los maquis. Lo ha hecho tras aprobar en la Comisión Constitucional una proposición no de ley impulsada por ERC y rechazada por el PP y Vox, que han criticado que se quiera presentar como un «movimiento heroico» a una guerrilla a la que han atribuido el asesinato de más de 900 civiles. La proposición busca la máxima distinción civil y honorífica legalmente prevista.