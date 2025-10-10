¿Volverá el tren nocturno?

Creado: Actualizado:

El Pleno del Congreso aprobó en la noche de este miércoles la nueva Ley de Movilidad Sostenible, con 174 votos a favor, 170 en contra y la abstención de los cuatro diputados de Podemos, que en el último momento cerraron un acuerdo con el Ministerio de Transportes que ha permitido que el proyecto saliera adelante. A cambio de esa abstención, el ministerio de Óscar Puente se ha comprometido a plazar hasta 2031 la ampliación del aeropuerto del Prat. Pero la reforma también incluye una novedad relevante en materia ferroviaria. Se incluye la recuperación de los trenes nocturnos, que fueron suprimidos durante el confinamiento del covid y nunca volvieron a circular. León tenía históricamente convoyes hacia Galicia, Barcelona o Madrid que se eliminaron.