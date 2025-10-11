Inutilidad y temeridad

Creado: Actualizado:

Le preguntan al ministro de Transportes, Óscar López, si ha cobrado alguna vez en metálico del PSOE y contesta: «Yo creo que lo más importante es saber que la corrupción es el cáncer de la democracia».

Y yo creo que el kiwi amarillo está más bueno que el verde. Me recordó López a la madre lotera de una amiga: «La mejor lotería, el trabajo y la economía».

Eso después de ganarse muy bien la vida vendiendo décimos.

A los políticos no les gustan los periodistas. A los periodistas tampoco les gustan los políticos.

Sobre todo, cuando preguntan y ponen el piloto automático de excusas y argumentarios.

Tampoco nos vamos a extrañar de que en el Parlamento no se responda a lo que se pregunta.

Una sesión de control es un espectáculo, una sucesión de zurriagazos verbales sin gracia y una falta de respeto por las instituciones.

El «ánimo, Alberto» parece preludio de la chulería sanchesca que se avecina en la comisión de investigación del Senado.

Una inutilidad y una temeridad.