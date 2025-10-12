El éxito de Buscyl fuerza mejoras

Creado: Actualizado:

La elevada demanda para realizar el trayecto en autobús entre Ávila y Salamanca ha hecho que la Junta haya anunciado una «solución tecnológica», posiblemente una APP, para facilitar a los usuarios una reserva de plaza previa, que les evite la «incertidumbre de no poder montar». El anuncio llega por la «importante demanda» de esta línea está provocando que «el beneficiario primero sea el primero que llega al autobús o a la taquilla». Se busca crear un «gestor de colas» que posibilite la «reserva anticipada» de billetes de autobús entre Ávila y Salamanca con el servicio Buscyl, para paliar un problema que se está generando también en otras líneas.