Repicando y en misa, el doble discurso de UPL

Nada puede despegar a UPL de la cómoda poltrona de gobierno que comparte con el PSOE en la Diputación de León. Un apego al cargo que no engaña ya a nadie, y no admite más hipocresías. La última es de altura. El vicepresidente Roberto Aller se fotografió en el despacho del ministro Puente con el presidente Courel, que más que llevar demandas trajo recados. Entre ellos, que pagaremos el peaje del Huerna hasta 2055. Ayer el vice envió fotos suyas en la manifestación de Oviedo exigiendo la supresión del peaje y presumiendo de leonesismo. Ya lo hizo con el teatral affaire del enfurruñamiento leonesista con el PSOE autonómico. Tirar la piedra y guardar el pacto y el cargo. ¿De qué lado está, realmente, UPL?