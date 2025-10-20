León y Asturias se hermanan en Madrid

Creado: Actualizado:

El acto de la Madreña Asturleonesa será un año más motivo de celebración para asturianos y leoneses en Madrid. El próximo viernes la Casa de León y el Centro Asturiano celebrarán primero un acto académico y después una cena. La primera entrega la Madreña derecha, Cismontana, a Marcelino Pérez de la Vega, doctor en Biología y Catedrático de Genética de la Universidad de León. Por su parte el Centro Asturiano entrega la Madreña izquierda, Transmontana, a Jannick Le Men Loyer, doctora en Filología Hispánica, profesora de la Universidad de León y autora del diccionario Léxico de leonés actual. Honorio Feito impartirá la conferencia.