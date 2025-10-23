A Diez ya le desmienten hasta en casa

Creado: Actualizado:

Uno de los males que se ha consolidado en la política española, de un tiempo a esta parte, es la mentira. En incontables ocasiones son los medios de comunicación los que ponen en evidencia a los mandatarios. Pero también llegan los desmentidos en forma de ‘fuego amigo’. El alcalde José Antonio Diez, con sus permanentes ansias propagandísticas, buscó ayer un gesto de victimismo a cuenta de la visita de Pedro Sánchez de este domingo. Alegó que el PSOE «no ha cursado invitación ninguna», según él, porque en su partido «no se lleva ser reivindicativo y defender lo justo». Pero la realidad era otra. La puso en evidencia su secretario provincial en X. Javier Alfonso Cendón escribió: «Hay personas que se creen el centro del universo, convencidas de que todo gira a su alrededor. Diez fue invitado a la jornada del PSOE por WhatsApp y email, como militante, como secretario general y como alcalde. Cada uno elige dónde quiere estar. Pero las excusas sin mentiras».