Las Cortes piden un Turismo Social actualizado

La Comisión de Industria y Turismo de las Cortes aprobó ayer una proposición no de ley del PP para instar al Gobieno a garantizar condiciones globales de viabilidad, así como de apuesta por la modernización de parámetros en los programas de Turismo Social y de Termalismo del Imserso, bajo la adopción de un total de siete medidas, como «ampliar el alcance y la oferta del número de plazas». El PP recuerda que el Ejecutivo central no ha escuchado las alertas, ya desde antes del covid, sobre la falta de iniciativa para actualizar unos programas que tienen un «enorme valor social, económica y cultural», alabando su impacto económico y de empleo.