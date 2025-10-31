Riesgo político de ‘turbulencias’ con los fuegos

Creado: Actualizado:

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, mostró ayer su confianza en que las Cortes de Castilla y León convaliden los dos decretos ley sobre prevención y extinción de incendios, al considerar que «mejoran claramente el operativo y las condiciones laborales y retributivas de los profesionales del sector». Carriedo destacó que la Junta «ha cumplido con el compromiso adquirido» para «ser más eficaces en el futuro». «Abordamos la cuestión desde el acuerdo con las entidades locales y las organizaciones agrarias, y ahora corresponde a las Cortes decidir si estiman oportuno convalidarlos», explicó. El problema es que el PP no tiene mayoría en las Cortes y depende del voto de grupos nada factibles como Vox o PSOE.