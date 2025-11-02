La batalla sobre si intervenir en la vivienda...

Creado: Actualizado:

La Cámara de la Propiedad Urbana de Castilla y León advierte que «vetar la compra de vivienda agravará aún más la crisis del alquiler», en relación a la propuesta del Gobierno de limitar esas adquisiciones a los que vayan a vivir en las viviendas. A su juicio, se trata de una medida para las zonas tensionadas que «lejos de frenar la especulación, reducirá la oferta, elevará los precios y perjudicará tanto a propietarios como a inquilinos». «Cada nueva medida intervencionista está reduciendo la confianza del propietario y desincentivando la salida de viviendas al mercado del alquiler. Si hay menos oferta, los precios suben y todos salen perjudicados», alega la entidad.