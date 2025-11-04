Podio contra España y la Hispanidad

Creado: Actualizado:

El peor enemigo que tiene la lengua española en el mundo, hablada ya a pesar suyo por mas de 660 millones de personas es el director sanchista del Instituto Cervantes, García Montero, «arrecogido» y bien cebado allí por el caudillo tras haber dejado a IU en Madrid sin un solo concejal. Su última «hazaña» ha sido insultar en una cumbre cultural hispana en Perú al presidente de la Real Academia Española por defender lo que él gusta degradar y al que ansia suceder, aunque lo tiene muy crudo pues aquí es por votación y no por dedazo como le designó su Amado Líder a él.

El más enconado agresor de la Cultura hispana no es otro que el ministro de Cultura, el tal Urtasun, al que cualquier pintor, escritor, cienasta que se exprese en la lengua común y universal y tenga aprecio a su desempeño como Nación le produce urticaria. Si pudiera eliminaba la mitad de los cuadros del Prado y desarmaba todo museo que pueda reflejar lo que ha sido la andadura de España por todo el orbe y las huellas y presentes que existen.

Para ganar hoy uno de los premios nacionales que concede su ministerio el requisito esencial es odiar a todo lo que huela a español y expresarse en una lengua que no sea el castellano, en el mundo llamado español. Y ahora ya, para completar el podio de la infamia, acaba de entrar en carrera por subir al cajón mas alto de detractores y ofensores el sin par ministro de Exteriores, que ha cogido como bandera propia a enarbolar por nuestro gobierno la de la Leyenda Negra contra España y la Hispanidad.

Ahora es el Adelantado en la matraca de que somos los únicos y exclusivos hacedores de la maldad a escala planetaria que sobre la Tierra ha habido desde el Paleolítico hasta aquí. Una especie de plaga de la Humanidad. Los presuntos autores de un genocidio que desmiente el simple y constatable hecho de quienes lo proclaman son quienes supuestamente hubieran tenido a la fuerza que extinguirse por él. La población indígena o mestiza en los territorios del que fuera Imperio Hispano supera ratios de incluso más 90% en la mayoría de las poblaciones actuales. Al norte del Rio Grande, colonias anglófilas en su día este es del 1% prueba de una política de exterminio hasta el mismito anteayer en vez de la de mestizaje y leyes de protección desde el inicio y aún antes del siglo XVI.

Pues ya ven, con este trío es con el que ara quien los aguijonea, el dueño de su voluntad y su pesebre, señor de las cuadras de la Moncloa en el cumplimiento de la misión que les tiene encomendada. ¿Que cuál es? Pues a las pruebas me remito. La de dinamitar todo lo que pueda significar sentido de pertenencia, de emoción, de compartir algo, que nos una y nos lleve a sentir que somos hijos de una patria, esa palabra que quieren hacer maldita al igual que la que les quema en la boca y antes de pronunciar dicen una docena de veces «Estepais», España como se llamó siempre y en los más variados y milenarios acentos se pronunció como seña de arraigo y por sus hijos. Ellos, mal que les pese, lo son también.