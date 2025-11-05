Respaldo al turismo que 'quemó' el fuego

Creado: Actualizado:

La Comisión de Industria y Turismo del Senado aprobó ayer con 17 votos a favor y 12 abstenciones la moción presentada por el PP que insta al Gobierno a adoptar medidas de apoyo económico, fiscal y promocional del turismo rural e interior afectado por los incendios forestales del verano. Según la moción, el fuego provocó cancelaciones «masivas» de reservas y ocupaciones que han pasado de cifras cercanas al 70% previsto en verano a prácticamente cero, además de pérdidas que, «en muchos casos, superan los cientos de miles de euros para alojamientos rurales, hoteles, negocios de hostelería o empresas de turismo activo». Recuerdan los daños «en lugares como el Lago de Sanabria, Las Médulas o la Sierra de Gredos».