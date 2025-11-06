Más peaje a la ‘remolacha’ alavesa

Creado: Actualizado:

El sindicato UAGA (Unión Agroganadera de Álava) denunció ayer la situación de abandono que sufre la remolacha en esta provincia. Allí el conflicto ha surgido por el ciere de la azucarera de Miranda de Ebro (Burgos), pero con el agravante de que alrededor del 70% de los costes del traslado de la raíz a la planta de Toro (Zamora) correrá por cuenta de los agricultores. La situación invita, según UAGA, a «abandonar el cultivo en Álava» y a «deslocalizar» la producción. Recuerdan que British Sugar es «una empresa que se ha valido de las ayudas públicas» y ahora no tiene «el más mínimo escrúpulo en abandonar a sus cultivadores». La diferencia sí favorece, en este caso, al campo leonés, donde el traslado a Toro, tras la clausura de La Bañeza, lo paga la compañía.