Cuando el rey logró el 'indulto' de Bush a ZP

El libro de Juan Carlos I también tiene ramificaciones leonesas, en concreto sobre José Luis Rodríguez Zapatero. El rey recuerda su papel en el «deshielo» de las relaciones entre España y Estados Unidos tras decirle al entonces presidente George W. Bush, que Zapatero «se equivocó» por su actitud «antiestadounidense» al no honrar la bandera del país en un desfile militar en 2003, cuando le faltaba un año para llegar a La Moncloa. En una comida en un rancho tejado, el rey pidió «disculpas por la actitud de Zapatero. Ha cometido un error político cuando era secretario general del Partido Socialista (y líder de la oposición). Pero ello no debe dañar la relación entre los dos países, que es una relación fundamental», cuenta el monarca.