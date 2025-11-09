La Justicia asturiana se forma en León

Creado: Actualizado:

Jueces y magistrados del Principado de Asturias participan en León en un curso de formación descentralizada organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), centrado en la actuación judicial ante grandes catástrofes y en procesos penales con menores. El curso forma parte del plan de formación descentralizada que el CGPJ desarrolla en cada comunidad, ha explicado el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJPA), Jesús María Chamorro González. León ha sido elegida como sede por su proximidad a una unidad militar con competencia en territorio asturiano, como es la UME de la base Conde de Gazola, en donde estuvieron de visita los 25 jueces y magistrados que participaron en la formación.