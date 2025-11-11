San Andrés, escenario político raro, raro

Creado: Actualizado:

El hecho de que el primer alcalde del PP fuese un militante histórico de la izquierda quizá pueda servir de ejemplo de la singular trayectoria del municipio de San Andrés del Rabanedo. Las mayorías han sido puntuales, y eso ha llevado a que sean los pequeños los que deciden, con casos como el del CDS o la UPL, incluso con episodios más o menos probados de votos que se movieron por un transfuguismo sospechoso de prebendas. Ahora, lleva un tiempo empantanado por la proliferación de partidos —con familias excindidas de otras formaciones— que impide un gobierno sólido. Y cuando existe una tendencia en todas partes hacia la polarización, en el tercer municipio de la provincia se funda un nuevo partido... centrista.