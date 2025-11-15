Desde León a Francia por la autovía jacobea

Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes anunció ayer que ha adjudicado por 2,8 millones de euros el contrato para actualizar el proyecto del nuevo tramo de la autovía A-12, entre Villamayor del Río y Villafranca Montes de Oca, en la provincia de Burgos. Un trámite que no provoca aún la entrada de las máquinas en este tramo de 16,6 kilómetros, pero que avanza burocracia en un vial que, según destaca el propio Ministerio, forma parte de la Autovía del Camino de Santiago, un eje de alta capacidad entre Logroño y Burgos, que tendrá continuidad desde Burgos hacia León a través de la autovía autonómica A-231 y desde Logroño hacia Pamplona a través de la autovía foral Navarra A-12. Este tramo nuevo tiene un presupuesto de 160 millones de euros.