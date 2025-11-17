Promoción interna en la Junta

Creado: Actualizado:

La Consejería de la Presidencia convocará antes de que termine este año un total de 679 plazas de promoción interna, y que están dirigidas al personal laboral fijo de la Administración autonómica. Estas plazas corresponden a la Oferta de Empleo Público de 2024, o, en algunos casos, se remontan a las plazas aún no convocadas de las de 2022 y 2023, tal y como obliga el Estatuto Básico del Empleado Público. Con esta convocatoria, se completará la práctica totalidad de las plazas previstas para este turno en dichas ofertas de promoción, consolidando el compromiso de la Junta con la mejora y el desarrollo profesional de sus empleados públicos.