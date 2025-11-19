Raíz leonesa para los apaños de Cerdán...

Creado: Actualizado:

El gran protagonista del episodio de ayer del serial de corruptelas fue el grupo empresarial Acciona. Controlado por la familia Entrecanales, con orígenes leoneses, tuvo que meter ayer el bisturí para suspender de sus funciones a dos altos cargos de la filial Acciona Construcciones, que han sido citados como investigados en el caso Ábalos-Koldo-Cerdán en el Tribunal Supremo el 3 de diciembre. Se trata de los responsables de las zonas norte y sur de la compañía, citados en el último informe de la Guardia Civil. La familia fundadora y gestora del holding procede de Villimer, donde reposan desde el verano de 2008 los restos del patriarca José María Entrecanales de Azcárate.