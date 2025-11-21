Almanza se alía con Vigo ante la Navidad

Creado: Actualizado:

El alcalde de Almanza, Javier Santiago Vélez, acudió a Vigo a un encuentro institucional con el alcalde de la ciudad gallega, Abel Caballero, con la mente puesta en las próximas fiestas navideñas. La reunión sirvió para consolidar «un auténtico hermanamiento navideño» entre ambos municipios, que destacan como dos referentes en España: Vigo, como una de las ciudades referentes de la Navidad en el mundo, y Almanza, como la capital rural de la Navidad. Durante el encuentro, ambos alcaldes intercambiaron impresiones sobre sus modelos de celebración, poniendo en valor la originalidad y el atractivo que cada municipio aporta: Vigo, con su espectacular despliegue de luces; y Almanza, con una propuesta rural, cálida y creativa.