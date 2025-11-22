La importancia de los símbolos de la reconstrucción

Creado: Actualizado:

La historia se recuerda a través de las imágenes simbólicas. Quedan como el eco permanente de las catástrofes, de los sucesos, incluso de los triunfos. Pero también son la memoria viva de las resurrecciones. Existen ejemplos de fotos que muestran gestos tan forzados como el alzamiento de una bandera estadounidense sobre las ruinas de las Torres Gemelas. Ayer, en El Bierzo, se suscitó una escena que tiene toda la carga de los renaceres esperanzados. No fue forzada. Es la cosecha del trabajo hecho con diligencia. Se reabrió el Mirador de Orellán, sobre Las Médulas, todo un emblema del esfuerzo para avanzar hacia el futuro.