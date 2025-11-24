Chachachá sin tren

Creado: Actualizado:

Mandan las pelotas y la cabeza vaciada del jefe de la cosa en el misterio de su ministerio que el tren de Feve ya no llegue nunca a su estación-término de León, la de Matallana o del Hullero, y que se queden tirados por el camino los viajeros y anhelos de las gentes de su trayecto que reclamaban dejar de marear la perdiz y resolver su vieja demanda tan cabal como legítima. Consumado el robo, León traga y no asoma aquí autoridad que amague siquiera zapatazo sobre esa mesa donde se han venido peloteando tirios populares y troyanos socialistas contra esta espartana cazurrez oriunda que de gritito de acera no pasa. Y así hemos pasado del chacachá al chachachá... ¡qué baile, Manuela, qué baile!... que cha te dije yo, que cha no va a llegar, que cha nos tomaron el pelo otra vez... que cha, que cha... ¡venga chachachá, mi negra!... y qué gusto da viajar a la nada sin el chacachá del tren... ¡mardito roedore!... Lo gracioso es que no hay un solo culpable. ¿Les vale con colocar ahora al ministro Puente en la picota? Gobiernos de unos y otros han jodido la marrana los últimos 15 años... o 20, que el delirio con su coitus interruptus comenzó ya en 2005, Zapatero reinante. Y hasta los propios usuarios tienen lo suyo por preferir ya de antes el transporte en furgoneta o el cochecito leré. Casi vacía se ve a menudo la unidad que sube y baja. Inexplicable todo. Se empezó desmantelando salvajemente un recinto ferroviario que no debió tocarse en nada para aplicarle eso de la «arqueología industrial» que se exigió, por ejemplo, para ese momio de la Azucarera de costosísima oda al vacío. Toda esa estación era un museo vivo sin gastar la burrada que ahí se despilfarró y sería hoy una joya (en Inglaterra se va a la cárcel por esto; ¿ni siquiera una vieja máquina de vapor se dejó ahí para no volar tan groseramente su memoria?). Deliraron en culturetas y se apañó obra ridícula. Hasta dos viales le meten por medio para redondear la violación. ¿Y ahora qué?, ¿meterán en esta estación inútil una agrupación de pulso y púa?... pues que toque un poco la bandurria Villalba... y que nos cante algo.