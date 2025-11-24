De estrepitoso fracaso a fracaso a secas

Creado: Actualizado:

León vivió este domingo con sorpresa el desembarco de manifestantes desplazados en autobús desde Valladolid y Soria para engordar las filas de la protesta contra la gestión de los incendios. Una muestra de empatía inédita que hace dudar sobre las intenciones espúreas que se podrían esconder bajo este gesto de solidaridad territorial que los organizadores sin duda agradecerán, porque sin los foráneos la movilización podría calificarse como un estrepitoso fracaso en lugar de como un fracaso a secas. Hubo notables ausencias y también incoherencias, como la de CC OO, al frente del sarao, que no hace tanto firmó el operativo que la Junta trabaja en mejorar.