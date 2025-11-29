Creado: Actualizado:

Mañana hay pirula voceada en los Madriles. Feijóo llama al grito y dice que no es convocatoria de partido ni habrá siglas que capitalicen la manifa (salvo él, que lo hace vestido de alcalde de Móstoles para echar del país al vendepatrias), sino protesta de toda la España indignada viendo a Cerdán salir de la cárcel para entrar de nuevo un día y a Ábalos entrar para seguramente no salir ya... y los dos, con Koldo de secretario de patio, a la espera de que sea Sánchez quien les acompañe en su momento porque él es la X en la diana del campo de tiro, a él apuntan las espingardas, los mosquetes, los trabucos, las escopetas, las ballestas, los rifles, el cañón Berta, los memes del gocho y las pedradas de la lapidación. ¿Quién se privará y no aprovechará la ocasión pintada?... La corrupción es el mondongo que atiza esta rebelión civil y la convoca el presidente de un partido que sentó cátedra y plaza en propiedad en la marranería política con un pobladísimo claustro en su historia (con ecos vivos hoy) en el que figuran celebérrimos doctores «horroris causa», hoy letanía santa que recitan los aprendices rezándole al dios Dinero. Pero una ocasión de tantísima vergüenza como la que ofrece actualmente el socialismo no puede desaprovecharse, aunque a los ojos de la España que no milita en banderías la cosa es un desvergonzado «Quita allá, que me tiznas, le dijo la sartén al cazo». Porque la corrupción es antigua como la orilla del mar, sistémica, transversal y apetecible, sin olvidar, ni engañarse, que su origen está en la propia economía (el negoci es el negoci) que bien fácil infecta después a la política y, ya puestos, compra a la justicia... círculo cerrado y punto redondo. Y el pueblo —receloso, timado y desolado— se pregunta entonces: por cada político que pueda quedar convicto y entrullado, ¿cuántos libran?... ¿qué porcentaje de casos corrupción puede estimarse que nunca se conocerá?... ¿y no hay cárcel también para las empresas que corrompen quedando fuera sine die de toda contratación pública y resarciendo todo lo que tienen de robo al Estado sus amaños?... ¿y dicen los de Vox que esto lo arreglan ellos?... qué graciosos.