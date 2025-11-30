Los autónomos reclaman mejor trato

Creado: Actualizado:

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos tiene convocadas hoy una veintena de manifestaciones en diversas ciudades de España con el objetivo de reclamar unas «condiciones de trabajo dignas» para este colectivo. Bajo el eslogan Autónomos asfixiados. Basta ya, esta plataforma ciudadana, que se define como un «movimiento libre, independiente y sin ánimo de lucro», reclamará cuotas proporcionales ajustadas a los ingresos reales mensuales, la simplificación de la burocracia y el fin del lenguaje «incomprensible». También piden la exención del IVA hasta 85.000 euros o la eliminación del rol del autónomo como «recaudador del Estado».