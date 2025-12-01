Una pérdida para Riaño que no tendría justificación

Creado: Actualizado:

La Asociación de Empresarios de Riaño ha vuelto a llamar la atención sobre el bloqueo que padece el Plan de Sostenibilidad Turística que beneficiaría a toda la montaña, y que pone en peligro una inversión de 2,4 millones de euros que son imprescindibles para ejecutar un ambicioso proyecto diseñado para impulsar el motor económico de futuro en toda la zona. Lamentan «los obstáculos burocráticos y la falta de coordinación» entre la Diputación, encargada de gestionar la iniciativa, los ayuntamientos y el Grupo de Acción Local, que tienen paralizado un programa en el que colaboran la Junta y el Gobierno. La ayuda económica está a punto de perderse, algo que no tendría justificación alguna. Urge un acuerdo.