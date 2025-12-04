No insista señor Núñez Feijóo

Creado: Actualizado:

Sí, algo huele a podrido en esta España de finales de 2025. Es un olor que se arrastra desde hace tiempo. Es el olor a corrupción, nada nuevo en la política ni en otros estamentos de la sociedad, pero no por eso menos importante y abrumador.

A estas alturas es evidente que al líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, y a su guardia de corps no les sirve de nada empeñarse en propagar que la corrupción es una de las señas de identidad del «sanchismo». Los ciudadanos ya sabemos cómo se las han venido gastando los «sanchistas» y que Pedro Sánchez no tiene límites en su decisión de mantenerse en el poder.

Una muestra de lo que son capaces desde el Poder y sus aledaños es el espectáculo al que hemos asistido en las últimas semanas de intentar desprestigiar al Tribunal Supremo por el «avance» de la sentencia sobre el caso del Fiscal General del Estado.

En una democracia, en un Estado de Derecho, son imprescindibles los contrapoderes. En nuestro país llevamos años en que incluso desde el Gobierno se ataca a los órganos de control político y judicial contra poniéndolo al «poder popular». Y así hemos llegado hasta aquí, momento en el que el líder del Partido Popular se desgañita pidiendo en público y en privado que PNV y Junts, amén de Vox que es el que tiene más escaños, apoyen una moción de censura, con un único objetivo: la convocatoria inmediata de elecciones generales.

Hasta ahora la respuesta que ha obtenido se balancea entre el ‘no’ y la indiferencia, por lo que no debería de insistir o al menos no debería de hacerlo como hasta ahora. A Nuñez Feijóo y a su equipo, que es tan flojo como irrelevante, les falta finura política.

Sánchez aguantará en la Moncloa hasta el último día de legislatura salvo que, quienes fueron sus hombres de confianza, léase José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdan, de verdad aporten pruebas que tengan el efecto devastador de los tsunamis. Pero hasta ahora amagan sin dar, seguramente con la esperanza de que desde la Moncloa haya alguien que les tire un flotador.

Feijóo debería dedicar sus esfuerzos en diseñar un programa de Gobierno con respuestas concretas a los problemas concretos de la sociedad, además de elegir un equipo que se configure en el imaginario de ciudadanos como los futuros ministros en caso de que llegue a gobernar. Pero sinceramente, es difícil imaginar a ningún miembro de su equipo en sede ministerial. Y no porque los integrantes del Gobierno de Sánchez, salvo dos o tres excepciones (y eso por ser generosa) sean políticos solventes, sino precisamente porque la ciudadanía está harta de tanto aprendiz de la política. E insisto: el actual equipo de dirección del PP es bastante irrelevante.

Por concluir: las acciones políticas que Nuñez Feijóo está llevando a cabo hasta el momento y con su actual equipo de dirección, no va a convencer ni generar la más mínima esperanza. Ese es el problema. El suyo y el de quienes añoran una alternativa que ponga punto final a la pesadilla del «sanchismo».