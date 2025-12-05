Como si no hubiera problemas urgentes en CyL

Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, responderá el martes en el Pleno de las Cortes a preguntas de la oposición realmente curiosas. La primera, de la socialista Patricia Gómez, le planteará si cree que ha cumplido con Castilla y León, mientras que el portavoz de Vox, David Hierro, se interesa por la visión de Mañueco acerca del acuerdo alcanzado entre sus partidos en Valencia y si las medidas que incluye son «inadecuadas» para los ciudadanos de esta Comunidad. «¿Va a fomentar el presidente de la Junta un debate sereno y serio respecto a la posible creación de una comunidad autónoma de la Región Leonesa?», le preguntará UPL.