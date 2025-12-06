A 40 euros por cada jabalí eliminado

Creado: Actualizado:

El estudio genético del virus de la peste porcina hallado en los jabalíes muertos estará listo entre mañana y pasado y permitirá conocer con «pelos y señales» el origen del foco de la enfermedad en España, tras rechazar la hipótesis del bocadillo y sin descartar la del posible escape de un laboratorio. Mientras tanto, se conocen datos como que el Gobierno valenciano ultima un decreto para reducir la población de estos animales, que estará dotado con 6 millones, y que contempla ayudas directas a los titulares de cotos de caza, quienes recibirán una aportación de 40 euros por cada ejemplar cazado y retirado del medio natural.