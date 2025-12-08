Ausencias ministeriales con justificante

Creado: Actualizado:

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, la leonesa Ester Muñoz, ha anunciado que su partido presentará una reforma en el Congreso de los Diputados para que los ministros tengan que justificar sus ausencias a las sesiones de control del Gobierno. La medida anunciada este domingo nace después de conocerse las denuncias por acoso sexual contra el exdirigente y exasesor en Moncloa Francisco Salazar, un caso que, en palabras de Muñoz, «el Partido Socialista ha tapado». En la sesión de control del miércoles faltarán siete ministros, incluida María Jesús Montero, señalada, según Muñoz como responsable de que no se haya conocido la verdad.