El cura que recuperó el Camino

El Camino de Santiago no sería hoy lo que es sin Elías Valiña, un cura que impulsó la recuperación contemporánea de la peregrinación a Compostela e inventó las flechas amarillas que siguen los peregrinos, cuya figura se recupera en un documental del cineasta Aser lvarez. Valiña (1929-1989) fue un estudioso del Camino y le dedicó su tesis doctoral, pero su legado está ahora plasmado en cada piedra donde hay una flecha amarilla señalando la ruta hacia Compostela. Valiña recorrió las aldeas preguntando a los vecinos más mayores si recordaban las rutas por las que pasaban los peregrinos para cartografiar el camino francés y recuperó tramos perdidos.