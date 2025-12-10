El 'feminicidio' de Andrea Fernández

Creado: Actualizado:

La salida de la cúpula de Ferraz de la leonesa Andrea Fernández se achacó, en su día, a las purgas de los que cuestionaban a Pedro Sánchez. Lideraba la Secretaría de Igualdad de la Federal del PSOE. Pero la operación parece que suma nuevos flecos tras la información desvelada ayer por ABC. El periódico madrileño la incluye entre las víctimas de Santos Cerdán y Paco Salazar. Se asegura que lanzaron una campaña interna dentro de los órganos de poder socialistas y del Gobierno de Sánchez para eliminar feministas. Y eso propició el adiós de la vicepresidenta Carmen Calvo, de la asturiana Adriana Lastra —fue vicesecretaria general del PSOE— y de Andrea Fernández.