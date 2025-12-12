EL GALLO
Nuevo 'indulto' sobre las bajas emisiones
La Unión Europea aprobó hace ya bastante tiempo unos límites en la entrada de vehículos contaminantes en las ciudades del continente. No son pocos los lugares en los que este asunto ha generado conflictos. Aplicar las zonas de bajas emisiones acaba penalizando a las personas con menos recursos, las que tienen menos posibilidades de renovar su vehículo. En León o en Ponferrada el asunto ha quedado relegado para momentos de grave contaminación. Ayer mismo Madrid aprobó otro aplazamiento. En su día fue una ciudad pionera de mano de la alcaldesa Carmena. Pero aquelló se diluyó. De momento, los vehículos sin etiqueta empadronados en Madrid podrán seguir circulando por la capital, como mínimo, otro año.