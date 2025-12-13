«Papes» a tiro

Creado: Actualizado:

Viene Rosa Díez hoy a poner a caldo y a tiro a Zapatero aquí, en su propia tierra, diana al toque, toque a zafarrancho en cubierta y toque final de retreta con turuta enturutada para mandar a la cama y no pegar ojo, que es como morir despierto. Le mete en el mondongo de la degradación institucional y la corrupción que campa entre socialistas, situando a un «Papes» que va de Caracas a Pekín con escalas en Moscú, Teherán, La Habana... Y lo mismo que a Koldo le endilgaron a Ábalos como compañero de celda, la ex-socialista y fundadora de UPyD declara sin titubeos: «Sánchez y Zapatero tienen un futuro penal», que es como decir ¡al trullo! (o ¡p’alante!, como larga Miguel Ángel Rodríguez tirándose ¡p’atrás! después y borrando el mensajito). Todo eso vende, porque de lo que se trata es de darle alas a su libro «La sombra (memoria histórica de Zapatero)» con portada tétrica al estilo de la telecareta de «Historias para no dormir», libro en el que pinta a «Papes» como el tumor primigenio de la degradación socialista y con metástasis en un Sánchez y en todo lo que le ronda, inspirándole, susurrándole. Dice que legalizó Eta para ilegalizar políticamente al Pp y al espíritu de la Transición sacándoles del concierto... y que puede etiquetarle plácidamente: «personaje sin escrúpulos, blanqueador de separatismos, resucitador del guerracivilismo, inoculador de odio, narcisita (ahí cuenta el interés de Zapatero al visitar a su madre en el lecho de muerte: «mamá, ¿tú crees que seré presidente?) y devorado por su propia sombra» (le faltó «bienqueda», que eso sí). Y si como zapateróloga se explaya, como sanchóloga en un libro anterior no se cortó: «este presidente es un psicópata» (con este baldón, ¿a qué más?). Y a partir de ahí, catarata con los dos en comandita, la sombra y el sombreado, la malasombra y el malquerer a España a la que dejan en estropicio... (lo curioso -o no tanto- es que Rosa Díez presente hoy su libro en espacio municipal de privilegio, su gran salón de actos, dándole pie y altavoz un ayuntamiento de alcalde socialista que siempre exhibió amistad íntima con Zapatero y rendida admiración... ¿pasó algo?).