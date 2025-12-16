EL GALLO
Blindaje al asno zamorano- leonés
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) firma un convenio con la Asociación Española de Criadores de Ganado Selecto de Raza Zamorano-Leonés para garantizar el depósito y custodia del material genético de esta raza asnal autóctona en el Banco Nacional de Germoplasma Animal, ubicado en Colmenar Viejo (Madrid). Se establece un marco de colaboración de 15 años prorrogable hasta cuatro más, con el objetivo de reforzar la conservación y diversidad genética de una raza considerada en peligro de extinción. El banco genético actúa como reserva para razas puras y autóctonas. El objetivo es preservar para el futuro todas las razas posibles.