El futuro del PSOE

¿Sobrevivirá el PSOE a Pedro Sánchez? La pregunta cobra sentido a raíz de ciertos movimientos internos activados por el escándalo de los casos de presunto acoso sexual protagonizados por dirigentes del partido. Por primera vez aparece el término implosión en algunas de las crónicas de periodistas muy identificados con el sanchismo y firmadas en medios entregados a la causa. Algo están olfateando y traen a la memoria el recuerdo de Bettino Craxi el líder socialista y primer ministro italiano que acorralado por casos de corrupción tomó la decisión de exiliarse en Túnez para eludir la acción de la justicia. Tras de sí dejó hundido en la consideración del electorado y desacreditado socialmente al PSI el partido que había gobernado el país en diversas ocasiones y junto a la Democracia Cristiana había sido uno de pilares de la República italiana tras las Segunda Guerra Mundial.

¿Enfrenta el PSOE parecidas circunstancias? No, todavía, no. Pero podría haber iniciado la travesía por el valle de las sombras dejándose arrastrar por el barrunto de la posible caída de Sánchez. Un arribista que pese a su escaso peso inicial como dirigente de segunda fila puesto que hasta la crisis que siguió a la derrota de Zapatero no había pasado de ser concejal en el Ayuntamiento de Madrid supo aprovechar el momento de desconcierto político para hacerse con la secretaría general derrotando a Susana Díaz que era la candidata oficial. Y cambió las reglas de juego conformado un Comité Federal muy entregado a la causa de lo que con el devenir del tiempo y el modo cesarista de gobernar ha dado en llamarse el «sanchismo». Fieles acríticos que incluyen al Grupo Parlamentario que como se ve semana tras semana en el Congreso de los Diputados asienten, aplauden y le ríen las gracias a Pedro Sánchez.

Pero las cosas podrían estar en fase de cambio porque el futuro es largo y si —como apuntan los sondeos— el PSOE podría salir mal parado en las urnas entonces se abriría un periodo en el que la figura de Sánchez sería cuestionada por los mismos que ahora le aplauden. Los partidos políticos son empresas de colocación. Y desde dentro a la vista de que Sánchez más pronto que tarde puede acabar siendo historia ya hay quien estaría pensando en dónde colocarse para seguir saliendo en la foto y mantener el empleo.