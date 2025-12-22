Seis meses de retraso y sin informe lobero

Creado: Actualizado:

El Gobierno español no ha enviado los informes sexenales relativos al Artículo 17 de la Directiva Hábitats, que tratan las especies incluidas en la Directiva Hábitat, entre ellas el lobo, ya que «es necesario revisar algunos datos», según han explicado las autoridades a la Comisión Europea. Son ya seis meses de retraso los que lleva el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) respecto a la fecha dada por Bruselas, que afirmó que aceptaría «pequeños retrasos», sin especificar si medio año entra dentro del margen. Mientras tanto, persiste la inseguridad jurídica en las comunidades loberas, que se están armando de paciencia.