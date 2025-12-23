EL GALLO
Valladolid y León, un poco más cerca
El Ministerio de Transportes anunció la inminente publicación en el BOE de los trámites para la construcción de un nuevo tramo, de 11 kilómetros de la Autovía León-Valladolid (A-60). Se trata del espacio entre Villanubla y La Mudarra. La previsión es que precisará la inversión de 75 millones para transformar en autovía de ese tramo de la carretera N-601 (Adanero-Gijón), y que dará continuidad a la autovía ya construida y en servicio desde hace años entre Valladolid y el aeropuerto de Villanubla. El siguiente tramo en previsión, actualmente en fase de redacción, es el que unirá La Mudarra y Medina de Rioseco, de unos 15 kilómetros.