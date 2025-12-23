Valladolid y León, un poco más cerca

Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes anunció la inminente publicación en el BOE de los trámites para la construcción de un nuevo tramo, de 11 kilómetros de la Autovía León-Valladolid (A-60). Se trata del espacio entre Villanubla y La Mudarra. La previsión es que precisará la inversión de 75 millones para transformar en autovía de ese tramo de la carretera N-601 (Adanero-Gijón), y que dará continuidad a la autovía ya construida y en servicio desde hace años entre Valladolid y el aeropuerto de Villanubla. El siguiente tramo en previsión, actualmente en fase de redacción, es el que unirá La Mudarra y Medina de Rioseco, de unos 15 kilómetros.