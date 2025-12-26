El norte busca nuevas salidas aéreas

Creado: Actualizado:

La cornisa cantábrica empieza a recomponer su conectividad aérea tras el repliegue de Ryanair, que ha retirado 3 millones de plazas en varias regiones del norte de España y anunció su salida de aeropuertos como Valladolid, Santiago de Compostela, Vigo o Asturias. A ello hay que sumar la reducción significativa de su operativa en Santander o Vitoria, o su larga ausencia en Bilbao, del que salió hace más de una década. Frente a ese vacío, Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco encaran el 2026 con una batería de nuevas rutas, incrementos de capacidad y la entrada de nuevas aerolíneas que diversificarán la oferta y refuerzan sus enlaces. León sigue a la espera.