El fútbol sí tiene pulso social en Ponferrada

Creado: Actualizado:

Son malos tiempos para el fútbol en la capital del Bierzo, con el equipo en posiciones de descenso, muy lejos del objetivo irrenunciable de regresar a la Segunda División. Pero la solidaridad no entiende de resultados y la Liga del Fútbol Profesional (LFP) opta por mantener a Ponferrada dentro del listado de las ciudades en las que realiza su gran acción solidaria de la Navidad. Un año más volverá a pagar la cena de Nochevieja en el Comedor Social y Hogar del Transeunte San Genadio, ubicado en la calle del Paraisín, junto a la plaza de la Encina. En el caso de la Nochebuena también se mantuvo la tradición, con la ayuda de empresa de restauración y catering berciana Cat&Rest que repartió menús con embutidos ibéricos, crema de marisco, langostinos y pavo.