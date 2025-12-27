EL GALLO
El fútbol sí tiene pulso social en Ponferrada
Son malos tiempos para el fútbol en la capital del Bierzo, con el equipo en posiciones de descenso, muy lejos del objetivo irrenunciable de regresar a la Segunda División. Pero la solidaridad no entiende de resultados y la Liga del Fútbol Profesional (LFP) opta por mantener a Ponferrada dentro del listado de las ciudades en las que realiza su gran acción solidaria de la Navidad. Un año más volverá a pagar la cena de Nochevieja en el Comedor Social y Hogar del Transeunte San Genadio, ubicado en la calle del Paraisín, junto a la plaza de la Encina. En el caso de la Nochebuena también se mantuvo la tradición, con la ayuda de empresa de restauración y catering berciana Cat&Rest que repartió menús con embutidos ibéricos, crema de marisco, langostinos y pavo.