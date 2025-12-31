Auditarse el 'ombligo' es inservible...

Creado: Actualizado:

El PSOE sacó pecho ayer a cuenta de una auditoría interna que encargó sobre sus cuentas y que, según Ferraz, descarta la existencia de una financiación ilícita del partido. Pero esto de los estudios encargados a afines no suele acabar bien. No hace tanto que se difundió otro informe del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, en el que se «probaba» que no había nada irregular en este departamente. Desde entonces se han generado ríos de tinta, literalmente, con todo tipo de escándalos. Aquí, en lo local, la cosa está caliente por las facturas del servicio de limpieza. UPL rechaza el estudio del equipo deJosé Antonio Diez que descarta que fuesen ‘hinchadas’...